Депутаты Заксобрания избрали нового председателя парламента Челябинской области

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16 ноября 2021, 11:07 Татьяна Михайлова Источник: Южноуральская панорама

Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

Владимир Мякуш досрочно сложил полномочия.

16 ноября депутаты регионального парламента единогласно избрали нового председателя. Им стал Александр Лазарев, который до этого являлся вице-спикером Законодательного собрания Челябинской области. Об этом сообщает «Южноуральская панорама».

Во время сегодняшнего заседания, Владимир Мякуш прокомментировал, что его решение о досрочном сложении полномочий не было спонтанным. «Я год назад обратился к губернатору Алексею Текслеру с тем, чтобы не выдвигаться на следующий созыв депутатов. Мы договорились, что я отрабатываю год и готовлю себе достойную замену», — пояснил Владимир Мякуш.

За работу на благо южноуральцев Владимира Мякуша поблагодарил Алексей Текслер. Глава региона отметил, что на посту спикера Законодательного Собрания Владимир Мякуш сумел по-новому выстроить работу комитета бюджетной политики; сталкиваясь вызовами, он всегда реагировал четко и системно. Добавим, что Владимир Мякуш продолжит работу в качестве советника губернатора.

После избрания Александр Лазарев подчеркнул, что на новом посту будет сохранять и преумножать традиции регионального парламента.

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