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Депутаты Заксобрания избрали нового председателя парламента Челябинской области

, 11:07 Источник: Южноуральская панорама

Депутаты Заксобрания избрали нового председателя парламента Челябинской области
Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

Владимир Мякуш досрочно сложил полномочия.

16 ноября депутаты регионального парламента единогласно избрали нового председателя. Им стал Александр Лазарев, который до этого являлся вице-спикером Законодательного собрания Челябинской области. Об этом сообщает «Южноуральская панорама».

Во время сегодняшнего заседания, Владимир Мякуш прокомментировал, что его решение о досрочном сложении полномочий не было спонтанным. «Я год назад обратился к губернатору Алексею Текслеру с тем, чтобы не выдвигаться на следующий созыв депутатов. Мы договорились, что я отрабатываю год и готовлю себе достойную замену», — пояснил Владимир Мякуш.

За работу на благо южноуральцев Владимира Мякуша поблагодарил Алексей Текслер. Глава региона отметил, что на посту спикера Законодательного Собрания Владимир Мякуш сумел по-новому выстроить работу комитета бюджетной политики; сталкиваясь вызовами, он всегда реагировал четко и системно. Добавим, что Владимир Мякуш продолжит работу в качестве советника губернатора.

После избрания Александр Лазарев подчеркнул, что на новом посту будет сохранять и преумножать традиции регионального парламента.

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