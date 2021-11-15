Политолог Носович: Польша постарается извлечь финансовую выгоду из ситуации с миграционным кризисом

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15 ноября 2021, 13:44 Источник: Радио Sputnik

Белорусско-польская граница, Henadz Zhinkov/globallook.com

Политолог, шеф-редактор портала RuBaltik.Ru Александр Носович в эфире радио Sputnik прокомментировал строительство Польшей капитальной стены на границе с Белоруссией. По его словам, это решение имеет, в том числе и политическое значение.

О том, что капитальное заграждение вдоль границы с Белоруссией будет построено уже в первой половине 2022 года, заявил сегодня заместитель министра внутренних дел и администрации Польши Мачей Вонсик.

По мнению Носовича, решение воздвигнуть стену имеет политический и идеологический аспекты.

«Польша считает себя защитником Европы от угрозы с Востока. Традиционно под угрозой с Востока понималась Россия, теперь под ней подразумеваются еще Белоруссия и президент Белоруссии Александр Лукашенко», – отметил политолог.

При этом Польша, как он считает, постарается извлечь финансовую выгоду из создавшейся ситуации.

«Под это дело не только Польша, но и Литва с Латвией тоже строят такие заборы. И для них, помимо всего прочего, есть и финансовое измерение этой истории. И для Польши, и для стран Прибалтики принципиально, что если они защищают Европу от угрозы с Востока, то финансировать это должна сама Европа. Поэтому этот забор, по мысли Варшавы, должен строиться на деньги Евросоюза, и Варшава будет выбивать эти деньги у Брюсселя. Для исполнителей, операторов этого проекта его практическая суть в этом и состоит», – заключил Носович.

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