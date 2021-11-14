Путин заявил, что в России «всегда была, есть и будет свобода мысли и свобода выбора»

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14 ноября 2021, 15:47

Президент России Владимир Путин, Kremlin Pool / globallookpress.com

Президент РФ Владимир Путин заявил, что прежде чем говорить о либерализме в России, нужно сначала «определиться с понятием, с содержанием этого понятия». Так политик ответил на вопрос, касающийся борьбы западников и славянофилов.

«Если под либерализмом считается свобода мысли, свобода выбора, свобода поиска решения - то, конечно, у нас всегда это было, есть и всегда это будет, слава Богу»,- высказал глава государства в интервью журналисту Павлу Зарубину в эфире телеканала «Россия 1» в программе «Москва. Кремль. Путин».

Также президент отметил, что истинный либерализм - это не желание копировать кого-то. Путин добавил, что «западники» и «славянофилы» найдут точки соприкосновения, если поставят перед собой задачу искать наилучшие пути развития страны и захотят ей добра.

«Вот в этой связи напомню, что Достоевский сказал: "Наши либералы - это лакеи, которые ищут, кому бы почистить сапоги". Но это не истинный либерализм»,- резюмировал российский лидер.

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