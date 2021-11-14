Сын Муаммара Каддафи подал документы на участие в выборах президента Ливии

Сын бывшего лидера Ливии Муаммара Каддафи – Сейф аль-Ислам Каддафи – подал документы на участие в президентских выборах в стране. Об этом в воскресенье, 14 ноября, сообщили представители СМИ.
Согласно последней информации ливийского телевизионного канала Libya Alahrar, Сейф аль-Ислам Каддафи к настоящему моменту предоставил заявление на участие кандидатом в президентских выборах в региональную избирательную комиссию в городе Себха, который на юге страны.
Напомним, ранее сообщалось, что останки бывшего главы Ливии Муаммара Каддафи, который в октябре 2011 года был жестоко убит повстанцами во время революции, будут в скором времени переданы его племени для перезахоронения.
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