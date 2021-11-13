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Лукашенко считает, что без Путина Россию «давно разорвали бы на части»

, 18:03 Источник: Свободная пресса

Лукашенко считает, что без Путина Россию «давно разорвали бы на части»
Александр Лукашенко, фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россию давно разорвали бы на части, раздербанили, если бы главой российского государства не был Владимир Путин. В интервью журналу «Национальная оборона» Лукашенко сказал, что в Европе нет таких политиков, как Путин, которые так радели бы за народ.

По мнению Лукашенко, благодаря, в том числе Путину, Россия спасена. «Возьмите того же Путина. На него накатывают. А не было бы Путина — не было бы нашей цивилизации, Россию раздербанили бы. Время потребовало — сложилось, благодаря, в том числе и президенту Путину, спасли Россию. Это же тоже на моих глазах было», — рассказал белорусский президент.

Как отметил Лукашенко, в Европе нет никакой свободы слова, болтовня там одна, разлагающийся Запад, - пишет «Свободная пресса» со ссылкой на интервью Лукашенко. 

«То, чего мы хотели в советские времена, вот это получили. И свидетельством тому является то, что они начали печатать евро, начали печатать доллары. Они обрушат экономику, своими руками свою экономику уничтожат... Они уже хватаются  за то, к чему нельзя прикасаться, потому что это давало им богатство и давало власть в мире. А они это все разрушают своими руками», — заключил президент Беларуси.

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