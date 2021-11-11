Почему трансгендер не может возглавить политическую партию

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11 ноября 2021, 16:36 Источник: Эхо Москвы

Некоторое время назад в партию «Гражданская инициатива» вступила, а позже была избрана председателем регионального отделения в Алтайском крае, девушка-трансгендер Юлия Алешина из Барнаула. «Отмечу, что у нас председатели избираются самим отделением, а не назначаются из Москвы. Свои мотивы Юля хорошо объяснила сама в интервью местной газете», - рассказал радиостанции «Эхо Москвы» политик Андрей Нечаев.



Это событие неожиданно вызвало ажиотаж в нескольких государственных СМИ. А печально известный депутат Госдумы едросс Милонов даже потребовал распустить партию вопреки Конституции РФ и законам, регулирующим партийное строительство и права человека. Трудно себе представить, что подобное событие вызвало бы бурный интерес в любой цивилизованной европейской стране.



«Гражданская инициатива» не партия ЛГБТ сообщества. Нечаев сам человек вполне традиционной ориентации, что могут подтвердить многие свидетельницы. Просто для партии все люди равны, а в партию принимают активных единомышленников, разделяющих принципы, которые исповедует партия.

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