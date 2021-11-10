Марксизм проник в США в мутировавшем виде и с заднего входа

Аргументы Недели → Политика 13+

10 ноября 2021, 13:34

7 ноября в США случился подлинный триумф марксизма. Богатейший человек мира Илон Маск (состояние оценивают в 300 млрд долларов) вынужден продать 10% акций своей компании Tesla, чтобы заплатить налоги. Дело идёт к тому, что нельзя просто владеть большими деньгами – они должны быть куда-то вложены и работать на некие «общие интересы». Если бы Маркс мог представить себе что-то подобное, то непременно добавил бы в «Капитал» главу о способах относительно честного отъёма денег у буржуазии.



Приступы интереса к коммунизму в Америке уже случались: в 1930-е, когда многие восхищались советским экспериментом. Или в 1968 г., когда сытое послевоенное поколение объелось буржуазной свободой. Оно определило лучший маршрут к идеалу: Мао, Хо Ши Мин, рок-н-ролл, свободная любовь и наркотики. Эти студенты бунтовали за право вечно оставаться детьми. В 1970-е они принесли в университеты левую атмосферу и злость за крушение воздушных замков.



Во времена холодной войны они не могли призывать к свержению существующего строя. И начали долбить его с флангов. Капиталисты убивают природу, и это приводит к глобальному потеплению. Капиталисты превратили в колонии и уничтожили самобытные цивилизации Азии, Африки, Латинской Америки. «Белая раса – это рак человеческой истории», – писала левая публицистка Сьюзен Зонтаг на компьютере, появившемся у неё благодаря технологическому рывку, совершённому белой расой за два столетия, в которые и сам рак из приговора превратился просто в болезнь.



В 1980–1990-е годы в университетах активно готовили специалистов по гендерным и расовым проблемам. На эти факультеты активно шли инфантильные идеалисты, желающие переделывать мир. Впоследствии оказалось, что на их профессии нет рынка. Ничего страшного: Демократическая партия уловила тренд, обязывая корпорации и муниципалитеты иметь у себя отделы по работе с социофобами, гомосексуалистами или бывшими алкоголиками. Люмпен-интеллектуалы, словно советские политруки, монетизировали свои странные навыки, становясь частью академической среды, как физики или биологи. Они не решали никаких проблем, лишь гипертрофируя их и изобретая новые статьи финансирования: на борьбу с «углеродным следом» от самолёта или на повышение самооценки.



Эти идеи «зашли» самому избалованному из послевоенных поколений – миллениалам. Безусловно, среди них немало выдающихся учёных, предпринимателей, изобретателей, но слишком многие привыкли, что деньги на всё берутся из тумбочки – родительской или государственной. 58% миллениалов США имеют сбережений меньше пяти тысяч баксов, 53% американцев в возрасте от 21 до 37 лет получают часть денег от родителей. 37% из них получают такие деньги ежемесячно. Но даже при этом 81% молодых семей имеют совокупный долг в 2 трлн долларов. Три четверти этих денег приходится на долги за образование. Как, вы думаете, они отнесутся к предложению политика-социалиста просто списать эти долги?



Историк Ниал Фергюсон прозрел: «Государство с его соблазнительной перспективой «защиты от колыбели до могилы» – вот кто настоящий враг гражданского общества».



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