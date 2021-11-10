Владимир Мякуш заявил о намерении покинуть пост председателя Заксобрания

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10 ноября 2021, 12:13 Татьяна Михайлова

Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

На это место предложена кандидатура заместителя председателя Александра Лазарева. Окончательное решение примут депутаты областного парламента.

Сегодня Владимир Мякуш заявил о том, что покидает пост председателя Законодательного Собрания Челябинской области. Свое решение он объяснил тем, что хочет дать возможность проявить себя молодым коллегам. Спикер парламента добавил, что еще год назад договорился об этом с губернатором Алексеем Текслером.

На следующей неделе, 16 ноября, Владимир Мякуш намерен выступить на заседании Законодательного собрания и попросить депутатов освободить его от занимаемой должности. В качестве своего преемника Владимир Мякуш предложил заместителя Александра Лазарева. «У него есть необходимые опыт и знания, он сможет продолжить эту работу, не просто сохранить преемственность, но и значительно развить то, что уже создано до него», — пояснил действующий спикер.

Александр Лазарев сообщил, что окончательное решение должны принять депутаты и отметил что, в случае, если его изберут председателем, будет сохранять накопленный опыт.

Добавим, что после сложения полномочий Владимир Мякуш продолжит работать в качестве советника губернатора Челябинской области.

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