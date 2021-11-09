Депутат Саратовской областной думы от КПРФ Николай Бондаренко сообщил о своём задержании

Депутат Саратовской областной думы от КПРФ Николай Бондаренко во вторник был задержан полицией в Саратове. О своём задержании сам коммунист написал пост в социальной сети.
"Только что около здания Саратовской областной Думы меня задержала полиция в составе 4 сотрудников, которые под какими-то надуманными предлогами заявили, что я буду доставлен в суд за нарушение российского законодательства", — рассказал политик несколько часов назад.
Коммунист назвал действия полиции незаконными, но был составлен протокол задержания и его доставили в суд,- пишет "Свободная пресса".
СМИ пишут, что задержание известного коммуниста Николая Бондаренко может быть связано с одним из инцидентов на избирательном участке во время выборов в Госдуму.
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