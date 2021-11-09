Политолог Александр Вершинин: «новые санкции против Белоруссии не заставят себя ждать»

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9 ноября 2021, 16:44 Источник: Экономика сегодня

Белорусско-польская граница, Michael Kappeler/globallook.com

Политолог Александр Вершинин считает, что происходящее на белорусско-польской границе станет причиной новых санкций против Белоруссии и еще больше ухудшит отношения Минска с ЕС. Об этом он сказал в интервью ФБА «Экономика сегодня».

По мнению политолога, обвинять Белоруссию в миграционном кризисе некорректно. «Польша заявляет сейчас о том, что все происходящее — провокация со стороны Минска, якобы Белоруссия пытается развязать конфликт, который завершится большим количеством жертв. Но никто не может доказать того, что мигрантов направляют в сторону Польши белорусские власти или силовики, потому что это было бы абсурдно»,- заявил Вершинин.

В связи с ситуацией на белорусско-польской границе президент Польши ввел на приграничных территориях режим чрезвычайного положения. К границе стянута военная техника, привлечены армия и полиция.

Вершинин считает, что миграционный кризис станет причиной новых санкций против Белоруссии. «То, что санкции будут, – это факт. Даже если европейские представители согласятся с тем, что Лукашенко не гонит мигрантов в ЕС специально, санкции все равно наложат из-за того, что белорусы допустили такой кризис. Ограничительные меры против Белоруссии и возможное обвинение российской стороны закончатся очередным сближением Минска и Москвы», – сказал политолог.

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