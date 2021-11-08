Журналист Максим Шевченко предположил, о чем могут договариваться руководители российских и американских спецслужб

Аргументы Недели → Политика 13+

8 ноября 2021, 15:08 Источник: t.me/shevchenkomax_1

Фото: соцсети

Известный журналист и блогер Максим Шевченко на своем Telegram-канале поделился мнением по поводу консультаций между спецслужбами России и США.



Максим Шевченко:



- Вообще, сам канал дипломатических консультаций примечателен — руководитель ЦРУ (бывший посол в России) летает в Москву и в тёплой, непринужденной обстановке обсуждает с российскими коллегами судьбы мира. Этот визит, как бы развивает визит в Москву звезды киевского майдана Виктории Нуланд.



Естественно, американцы делают Путину предложение. Заключается оно, полагаю, в следующем.



Россия должна отдать Венесуэлу и Кубу, полностью отказаться от своего присутствия и любых военно-экономических игр в Западном полушарии.



США рассматривают РФ в этом регионе как младшего партнера Китая, который также будет вытесняться (по примеру Боливии) из Южной и Центральной Америк.



США возвращаются к доктрине Монро (контроль над всеми Америками), сокращая ресурсные и энергетические коммуникации США в ситуации развития глобального энергетического кризиса, уходя от возможности втягивания в долгосрочные региональные конфликты (по примеру иракского или афганского), слишком затратные для американского народа.



Следующей будет Африка.



И тут игра с австралийским контрактом на французские подлодки, который американцы просто разорвали на клочки, становится более понятной. В виде компенсации, Франции со стороны США будет оказано всяческое содействие в вытеснении китайцев и русских из Африки.



С российскими интересами будет, впрочем, не так жестко: где-то (во французской зоне) им предложат убраться, а где-то — переключат на взаимодействие с американскими и британскими компаниями. Лишь бы не с китайцами. А ЧВК и прочих «вагнеров» принесут в ритуальную жертву богам мировой политики.



США не будут требовать разрыва отношений РФ с Китаем в Евразии. Да это и бессмысленно, поскольку отношения с Китаем для стран бывшего СССР обусловлены геополитическим соседством, невероятно протяженной границей и общими трансевразийскими коммуникациями.



Руководство США не идиоты, напротив, они предложат России и Казахстану американские и западноевропейские инвестиции в строительство современных коммуникаций. Для российских компаний, и без того тесно связанных с западными рынками, это, разумеется, предпочтительнее китайских кредитов, делающих должников фактически собственностью Поднебесной.



Строить есть что — не хватает внешних финансовых ресурсов («свои» тут никто тратить не собирается) и дешевых рабочих рук (их планируют взять в Средней Азии). Денег у России на создание трансазиатского сухопутного коридора нет — точнее, почти все эти деньги уже крутятся в американской экономике.



Таким образом американцы:



— защищают стратегические глобальные коммуникации с помощью проверенного средства — инвестиций и контроля за ними с помощью рыночных инструментов;

— дают правящей российской верхушке почувствовать себя не туземными императорами и дворянами, сидящими на грудах золота, а частью мирового рынка и транснациональной элиты;

— пресекают без военной конфронтации попытки Китая взять под контроль Евразийское пространство.



Китайцам кинута очень проблемная кость в виде Афганистана, которую они вряд ли быстро обработают. При этом, США с пониманием относится к тем реверансам в виде совместных учений и патрулирований, которые Москва исполняет в сторону Пекина. С могучим драконом иначе нельзя, это понятно. Но западно-экономическая и транснациональная альтернатива для российской верхушки, предлагаемая американцами, видится гораздо более сладким и вкусным пирогом.



На этом фоне, все украинские страсти — просто провинциальные, бессмысленные ссоры соседей.



Отвлекаться на них никто не собирается.





Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости