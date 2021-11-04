Володин призвал людей во власти «извлечь уроки из Смутного времени» и ориентироваться на развитие страны, а не ослабление

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4 ноября 2021, 12:39

Вячеслав Володин, фото: сайт ГД

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил россиян с Днем народного единства. Он призвал людей во власти ориентироваться исключительно на повестку развития страны, а не на ее ослабление.

Володин напомнил, что в 17 веке в России наступило Смутное время. По его словам, воспользовавшись слабостью нашей страны, польские интервенты попытались захватить ее. Председатель ГД отметил, что только благодаря народному единству «удалось освободиться от врага».

«Со времен древнейших институтов народовластия … отечественные традиции народного представительства и будущего парламентаризма формировались на основе поиска единства по ключевым вопросам российской государственности. На соборах выслушивали всех – все интересы, все «партии» - но решение принимали единое. Так, Земский собор 1613 года стал окончательной победой над Смутой, на нем был избран царь Михаил Федорович Романов, основавший новую царскую династию России»,- продолжил Володин.

Он добавил, что нельзя изменить прошлое, но можно «извлечь уроки из Смутного времени».

«Сделать все для того, чтобы люди во власти были ориентированы исключительно на повестку развития страны, а не на ослабление ее, что приводит к усилению влияния на нашу жизнь других государств»,- написал председатель ГД в своем Telegram-канале.

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