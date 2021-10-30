Политолог Погребинский заявил, что президент Украины Зеленский «истерит» из-за того, что начинает терять поддержку Запада

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30 октября 2021, 23:07

Владимир Зеленский, фото: Danil Shamkin/Global Look Press

Политолог Михаил Погребинский поделился информацией о том, почему украинский лидер Владимир Зеленский “несет всякий бред, в который сам не верит”. Также он рассказал, как сегодня складывается жизнь рядовых украинцев.

По словам эксперта, за все время нахождения Зеленского у власти такой определенности населения Украины к нынешнему руководству в стране не наблюдалось никогда. Погребинский напомнил о недавно проведенных опросах жителей Украины. В эфире программы “Полный контакт” он отметил, что в стране подвергаются жесткой критике все главные темы, связанные с личностью Зеленского и его политикой.

"То есть представление о том, кто сейчас у власти, у населения определилось. И это одна из причин, почему Зеленский нервничает, я бы даже сказал истерит, говорит всякий бред, в который ни сам не верит, ни эти идиоты типа Арестовича, не верят",- сказал политолог.

Кроме того, эксперт подчеркнул, что действующий украинский президент начинает лишаться западной поддержки. Например, в Соединенных Штатах усиленно поддерживают дискредитирующих Зеленского и его администрацию лиц. В том числе и это способствует нервному состоянию президента Украины.

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