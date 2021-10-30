Политолог и экономист Хазин заявил, что Владимир Путин уйдет в отставку после восстановления «Великой Империи»

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30 октября 2021, 22:14 Источник: tsargrad.tv

Владимир Путин, фото: Kremlin Pool/ Global Look Press

Глава российского государства Владимир Путин оставит президентское кресло лишь после восстановления “Великой Империи”. Такого мнения придерживается политолог и экономист Михаил Хазин.

Эксперт подчеркнул, что президент РФ предпринимает усилия, чтобы страна, которую он возглавляет, оказалась в лидерах среди всех прочих государств. Отметим, что в период с 1994 по 1998 годы Хазин трудился в министерстве экономики, департаменте кредитной политики министерства, занимал пост заместителя начальника экономического управления президента РФ.

“Механизм может быть в старом формате, но с новыми правилами и новыми действующими лицами. И после этого Путин может уходить, потому что он восстановит Великую Империю. Другой вопрос, кто будет входить в Империю, и как она будет управляться. Но, думаю, этим будут заниматься уже следующие лидеры”, - сказал политолог.

Кроме того, он отметил, что между Вашингтоном и Москвой ранее были достигнуты договоренности. Речь идет о “новой Ялте”, и такой механизм будет сформирован в следующие два года.

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