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30 октября 2021, 21:50 Источник: РИА Новости

Philipp Znidar/Global Look Press

ФРГ становится номинальным членом Североатлантического альянса, ведь эта европейская страна выбирает союз с Российской Федерацией. Соответствующий материал появился на страницах американского издания Washington Examiner.

В публикации отмечается, что имеются в виду в первую очередь расходы на оборону. Хотя ранее власти Германии обещали, что траты достигнут двух процентов ВВП, однако этого так и не произошло.

Ко всему прочему, ФРГ и еще четверо членов альянса расходуют на закупку новых вооружений менее 20% своего оборонного бюджета. А ведь это не удовлетворяет главным целям НАТО.

Автор материала подчеркнул, что касательно ситуации на юго-востоке Украины российское руководство действует с одобрения немецких властей. Также эксперт не забыл упомянуть газовый проект “Северный поток - 2”, который поддерживался Берлином.

“Германия умиротворяет Россию, бросая Украину в ледяной зимний ад”,- полагает автор.

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