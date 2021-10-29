Пушков назвал «странной» просьбу «тотального противника РФ по газовому вопросу» Польши о снижении цены на голубое топливо

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29 октября 2021, 09:25

Алексей Пушков, фото: сайт Совета Федерации

Член Совета Федерации РФ Алексей Пушков прокомментировал просьбу польского нефтегазового концерна PGNiG к «Газпрому» снизить цену на поставляемое в страну голубое топливо из-за «беспрецедентного скачка» на европейском оптовом рынке. Варшава призывает Москву изменить условия договора от 1996 года и учесть «текущую ситуацию» в ЕС.

«Очень странно выглядит письмо от польского концерна PGNIG к "Газпрому" с просьбой снизить цену на газ по Ямальскому контракту»,- написал он в своем Телеграм-канале.

Сенатор отметил, что Польша позиционирует себя как «тотальный противник России по газовым вопросам». Пушков напомнил, что Варшава активно противодействовала строительству «Северного потока - 2», а теперь планирует прекратить закупки российского газа после 2022 года.

«Она ведет борьбу против России на всех международных площадках ... И такая страна просит нас о снижении цены? Можно с уверенностью сказать: какое бы решение ни было принято, признательности не будет»,- продолжил парламентарий.

Пушков уверен, что антироссийской позиции Польши «ничто не изменится ни на йоту».

Долгосрочное соглашение между PGNiG и «Газпромом» предусматривает поставки до десяти миллиардов кубометров газа в год. Согласно пункту, указанном в документе, концерн обязан купить не менее 8,7 миллиарда кубометров в год. Контракт прекращает свое действие в конце 2022 года.

Сейчас «Газпром экспорт» рассматривает полученное PGNiG обращение о снижении цены на голубое топливо.

Ранее прездиент России Владимир Путин поручил главе «Газпрома» Алексею Миллеру пополнить объемы голубого топлива в европейских хранилищах после закачки газа в РФ.

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