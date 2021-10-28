Участники антифашистской акции в Москве напомнили Германии: «Ваша жизнь – гуманность наших дедов»

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28 октября 2021, 19:30

В Москве в четверг у здания посольства Германии в РФ прошла гражданская акция протеста против череды антироссийских мероприятий, которые в эти дни проводятся в Берлине.

В Германии представители общества «Мемориал»* и немецкие антироссийские активисты организовали акцию «Возвращение имен. Наши истории» и провели ее у российского посольства в Германии . Мероприятие приурочили ко «Дню памяти жертв политических репрессий».

В Москве сегодня на ответную акцию вышли представители общественных организаций, бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей, ветераны боевых действий и офицеры в отставке, многодетные мамы, представители национальных диаспор, неравнодушные москвичи.

Участники мероприятия в российской столице завляли, что немцы не имеют никакого морального права проводить подобные мероприятия против России, которая заплатила за свободу от «гитлеровского гнета» цену в 27 млн человеческих жизней, - сообщает «Общественная служба новостей».

Активисты по очереди зачитали более чем 500 имен из списка нацистских преступников, на руках которых кровь более 50 млн человек. Россияне держали в руках плакаты с текстами: «Нацизм – главная трагедия ХХ века», «Ваша жизнь – гуманность наших дедов», «Геноцид советского народа не имеет сроков давности!», «Имена палачей забывать нельзя!», «Нацизм – главная трагедия ХХ века».

«Мемориал»* - организация признанная в России иностранным агентом.

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