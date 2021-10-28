Аргументы Недели Политика 13+

Участники антифашистской акции в Москве напомнили Германии: «Ваша жизнь – гуманность наших дедов»

, 19:30

Участники антифашистской акции в Москве напомнили Германии: «Ваша жизнь – гуманность наших дедов»

В Москве в четверг у здания посольства Германии в РФ прошла гражданская акция протеста против череды антироссийских мероприятий, которые в эти дни проводятся в Берлине.

В Германии представители общества «Мемориал»* и немецкие антироссийские активисты организовали акцию «Возвращение имен. Наши истории» и  провели ее у российского посольства в Германии . Мероприятие приурочили ко «Дню памяти жертв политических репрессий».

В Москве сегодня на ответную акцию вышли представители общественных организаций, бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей, ветераны боевых действий и офицеры в отставке, многодетные мамы, представители национальных диаспор, неравнодушные москвичи.

Участники мероприятия в российской столице завляли, что немцы не имеют никакого морального права проводить подобные мероприятия против России, которая заплатила за свободу от «гитлеровского гнета» цену в 27 млн человеческих жизней, - сообщает «Общественная служба новостей».

Активисты по очереди зачитали более чем 500 имен из списка нацистских преступников, на руках которых кровь более 50 млн человек. Россияне держали в руках плакаты с текстами: «Нацизм – главная трагедия ХХ века», «Ваша жизнь – гуманность наших дедов», «Геноцид советского народа не имеет сроков давности!», «Имена палачей забывать нельзя!», «Нацизм – главная трагедия ХХ века».

«Мемориал»* - организация признанная в России иностранным агентом. 

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ИЧ

В мире

Кулеба заявил, что Украина применила в Донбассе беспилотник в целях самозащиты

Кулеба заявил, что Украина применила в Донбассе беспилотник в целях самозащиты

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в четверг заявил, что ВСУ Украина ничего не нарушила, применив в Донбассе якобы в целях самообороны турецкий ударный беспилотный летательный аппарат Bayraktar ("Байрактар").

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью

Происшествия

В мире