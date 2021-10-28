Захарова назвала «людьми X» американцев с паспортами, где указан «третий гендер»

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28 октября 2021, 08:37

Мария Захарова, фото: MFA Russia/Globallookpress.com

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала выдачу первого паспорта с третьим гендером в Соединенных Штатах. Теперь документ могут получить все заявители, начиная с 2022 года.

«Вот они - люди Х. "Новые нормальности" как они есть. Чудовищные метаморфозы, которые нам навязывают под видом свободы выбора»,- написала дипломат в своем Телеграм-канале.

Напомним, что в июле госсекретарь США Энтони Блинкен озвучил планы администрации ввести третий гендер X в паспортах и позволить самостоятельно выбирать любой из трех гендеров. Он выразил надежду, что такие меры позволят гарантировать равные права для ЛГБТ-сообщества.

В 2019 году президент РФ Владимир Путин заявил, что «родитель номер 1» и «родитель номер 2» не заменят слова «папа» и «мама».

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