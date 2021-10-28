Пушков назвал «наигранной» реакцию Польши на штраф со стороны европейского суда

Аргументы Недели → Политика 13+

28 октября 2021, 07:50

Алексей Пушков, фото: сайт Совета Федерации

Член Совета Федерации России Алексей Пушков назвал реакцию Польши на решение европейского суда о ежедневном штрафе в размере одного млн евро за отказ упразднить палату Верховного суда «наигранной». Так сенатор отреагировал на заявление замминистра юстиции страны Себастьяна Калеты, который сравнил действия ЕС с «шантажом» и «узурпацией».

«ЕС - это союз с жесткими правилами: за выгоды в экономике страны платят суверенитетом. В Варшаве не знали, куда вступали? Нельзя быть немножко беременной»,- написал сенатор в Twitter.

Пушков добавил, что Польше предстоит доказать ЕС обратное.

Ранее сообщалось, что суд ЕС в Люксембурге обязал Польшу выплачивать штраф в размере одного миллиона евро ежедневно в пользу Европейской комиссии за невыполнение принятого ранее судебного решения о прекращении деятельности дисциплинарной палаты Верховного суда.

ЕК считает, что палата, которая может принимать решения по профессиональной деятельности судей, угрожает их независимости и беспристрастности.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости