Татарстан не присоединился к единой системе публичной власти

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26 октября 2021, 10:52

Госсовет Республики Татарстан порекомендовал Госудуме не принимать закон об общих принципах публичной власти в стране. Федеральные парламентарии предложили переименовать все органы власти в России на один манер. Это значит, что президент республики Татарстан станет обычным главой субъекта. Госсовет поменяет название на региональное собрание или другое схожее по федеральной структуре.



Закон о единстве публичной власти в стране является отражением конституционных поправок, за которые россияне проголосовали в 2020 году. На заседании Госсовета Татарстана были удивлены тому, что федеральный центр начал диктовать субъектам правила. Региональные депутаты не поддержали инициативу Госдумы и подтвердили своё несогласие резолюцией. Депутаты Госсовета выразили надежду, что законопроект будет переработан, и правовые основы существования республики сохранятся.



Власти Татарстана намекают Центру, что они хотели бы проведения отдельных переговоров. Республика на данный момент имеет отдельный договор с Россией о своём статусе. Президент Татарстана Рустам Минниханов пока отказывается комментировать ситуацию. Мнение ветвей властей региона пока не имеет единства. Это означает отсутствие полноценного заключения, которое могло бы быть отправлено в Москву.





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