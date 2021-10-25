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Между США и Китаем вспыхнул новый конфликт

, 14:41 Источник: Коммерсантъ

Между США и Китаем вспыхнул новый конфликт
Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Джо Байден заявил, что США намерены защищать Тайвань в случае нападения Китая. Пекин воспринял это заявление как жесткое и агрессивное.

Американские журналисты попросили Джо Байдена прокомментировать якобы имевшие место испытания в КНР гиперзвукового оружия. Ответ президента США прозвучал довольно резко:

«Россия, Китай и остальной мир знают, что мы обладаем самой мощной армией за всю мировую историю».

По его словам, независимо от того, что происходит с военными программами стран-конкурентов, задаваться нужно вопросом не о способностях США к отражению этих угроз, а о том, «предпринимаются или нет ими (этими странами) действия, которые могут поставить их в положение, когда они могут совершить серьезную ошибку». По поводу того, будут ли США защищать Тайвань в случае гипотетического нападения Китая, Байден ответил: «Да, у нас есть такие обязательства».

В МИД КНР на слова Байдена отреагировали незамедлительно:

«Никто не должен недооценивать твердую решимость и способность китайского народа защищать национальный суверенитет и территориальную целостность».

Между тем исполнилось 50 лет с момента принятия ключевой резолюции ООН о статусе Китайской Народной Республики. Согласно документу, утвержденному 25 октября 1971 года, право постоянного представительства в ООН перешло от Китайской Республики (на Тайване) к КНР.

После сообщения The Wall Street Journal о том, что американские военные инструкторы работают на Тайване, МИД КНР предостерег США от любого взаимодействия с правительством этого частично признанного государства. Новое же заявление господина Байдена появилось именно после того, как ситуация в регионе накалилась до предела.

Недавно издание Financial Times сообщило, что в августе Китай успешно провел испытания гиперзвукового оружия, которое способно создать сложности как для ПРО Тайваня, так и для самих США. Однако в МИД КНР заявили, что Китай испытывал не новый тип вооружений, а космический аппарат. В настоящее время американские эксперты рекомендуют администрации США быть осторожнее с заявлениями по поводу Тайваня.

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