Эксперт Безпалько заявил, что после «столкновения» НАТО и России от Украины останется только «выжженное поле»

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25 октября 2021, 13:31 Источник: радио Sputnik

солдаты, фото: Минобороны РФ

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько прокомментировал заявление советника главы офиса украинского лидера Алексея Арестовича о том, что «нападение» РФ на Украину станет «концом российской армии» и страны в целом.

«Создается впечатление, что этот человек бросает заявления просто для того, чтобы взбаламутить общественное сознание. Я не уверен в том, что если в реальности дойдет до военного конфликта, то это будет концом для России. Скорее наоборот, – концом для Украины»,- высказал он в беседе с радио Sputnik.

Безпалько считает, что в Киеве испытывают страх реальной деструкции, поэтому «пытаются себя убедить в том, что Россия никогда не сможет победить Украину».

Также он не исключает, что подобные заявления связаны с разговорами, которые ведутся вокруг вступлением Украины в НАТО, поскольку всеми «здравомыслящими» людьми они воспринимаются как «превращение страны в поле боя».

«В этом случае сильные, мощные противоборствующие стороны, такие как Россия и НАТО, они, может быть, и столкнутся, после чего договорятся между собой, а от Украины в этом случае останется только выжженное поле. Этого сценария опасается Арестович и те, кто за ним стоит»,- пояснил эксперт.

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