Путин пригласил Беннета посетить Санкт-Петербург с супругой

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23 октября 2021, 20:41 Источник: РИА Новости

Владимир Путин и Нафтали Беннет , фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин пригласил премьер-министра Израиля Нафтали Беннета посетить Санкт-Петербург вместе с супругой. Российский лидер лично позвонил политику в субботу, 23 сентября.

«В их беседе президент Путин поинтересовался у премьер-министра Беннета, как прошли его выходные в Сочи и поблагодарил его за вчерашнюю хорошую и обстоятельную встречу. Президент Путин пригласил премьер-министра и его супругу посетить Санкт-Петербург»,- сообщили в канцелярии израильского премьера.

Отмечается, что Беннет принял приглашение Путина и ответил, что будет рад нанести еще один визит.

Напомним, что в пятницу прошла встреча Путина и Беннета в Сочи. Политики общались около пяти часов. Лидеры обеих стран обсудили ряд значимых вопросов двусторонних отношений.

Визит израильского премьера в Россию приурочен к 30-летию восстановления полноформатных дипломатических отношений между странами, который отмечается 18 октября.

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