Путин: Военное присутствие НАТО на Украине создает угрозу для России

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21 октября 2021, 20:33

В. Путин, Фото с сайте Кремля

Военное присутствие НАТА на Украине создает угрозу для Российской Федерации. Так заявил в четверг президент России Владимир Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".

Президенту задали вопрос о размещении военной инфраструктуры Североатлантического альянса на Украине. Путин отметил, что формальное членство этой страны в НАТО может не состояться, а военное освоение украинской территории уже вовсю идет. "И это реально создает угрозу для Российской Федерации, и мы отдаем себе в этом отчет", - ответил глава государства на вопрос участников пленарной сессии XVIII заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай".

Путин считает, что глава Минобороны США ЛЛойд Остин, побывавший недавно в Киеве, своими заявлениями фактически открывает Украине двери в НАТО.

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