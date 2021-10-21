Миронов предложил главе Пенсионного фонда уйти в отставку

Аргументы Недели → Политика 13+

21 октября 2021, 16:24 Источник: РИА Новости

Сергей Миронов, Komsomolskaya Pravda/globallook.com

Глава фракции «Справедливая Россия - За правду» в Госдуме Сергей Миронов предложил руководителю Пенсионного фонда России Андрею Кигиму написать заявление об отставке.

Во вторник Кигим выступал на пленарном заседании Госдумы, где рассматривался отчет об исполнении бюджета фонда за 2020 год. Парламентарии задали ему ряд вопросов о расходах вверенного ему ведомства. В частности, справедливороссов интересовал вопрос о «дворцах» ПФР — роскошных зданиях фонда, на приобретение и строительство которых тратятся огромные деньги.На вопросы депутатов Кигим не ответил, а посоветовал им подуспокоиться.

«Господин Кигим по сути не ответил ни на один вопрос, которые задавали депутаты от всех фракций - либо он издевается, либо не владеет ситуацией», - сказал Миронов журналистам в четверг. И посоветовал руководителю ПФР «набраться смелости и написать заявление об отставке».

Вопрос о «дворцах» ПФР поднимается уже давно. Объяснения относительно их давал еще прежний глава фонда Антон Дроздов. Он объяснял, что все «дворцы» принадлежат Росимуществу, а ПФР их передали в оперативное управление.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости