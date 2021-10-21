Топилин рассказал об ответных мерах на действия США

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21 октября 2021, 13:20 Источник: Дума ТВ

Максим Топилин, Kremlin Pool/globallook.com

Сегодня Госдума рассмотрит законопроект, предусматривающий ответные меры на недружественные действия США. Об этом сообщил глава комитета по экономической политике Максим Топилин.

Парламенатрий объяснил необходимость принятия таких мер: «В начале этого года США приняли свое законодательство, которое расширило меры воздействия на Российскую Федерацию, и они заключаются в том, что в одностороннем порядке, по решению органов исполнительной власти США предусматривается предоставление финансовыми структурами Российской Федерации любой запрашиваемой персонифицированной информации, которая в том числе может относиться к банковской тайне».

При этом, если российские кредитные организации такой информации не предоставят, они будут подвергнуты штрафам и санкциям. По мнению Топилина, это может привести к утечкам персональных данных, информации о финансовых операциях, в том числе касающихся обороноспособности России.

Законопроект, который рассмотрит сегодня Дума, предусматривает запрет для российских финансовых учреждений предоставлять такую информацию. «Комитет по экономической политике законопроект одобрил и рекомендовал Государственной Думе принять его в первом чтении»,- сказал Топилин.

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