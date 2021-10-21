Топилин рассказал об ответных мерах на действия США

Сегодня Госдума рассмотрит законопроект, предусматривающий ответные меры на недружественные действия США. Об этом сообщил глава комитета по экономической политике Максим Топилин.
Парламенатрий объяснил необходимость принятия таких мер: «В начале этого года США приняли свое законодательство, которое расширило меры воздействия на Российскую Федерацию, и они заключаются в том, что в одностороннем порядке, по решению органов исполнительной власти США предусматривается предоставление финансовыми структурами Российской Федерации любой запрашиваемой персонифицированной информации, которая в том числе может относиться к банковской тайне».
При этом, если российские кредитные организации такой информации не предоставят, они будут подвергнуты штрафам и санкциям. По мнению Топилина, это может привести к утечкам персональных данных, информации о финансовых операциях, в том числе касающихся обороноспособности России.
Законопроект, который рассмотрит сегодня Дума, предусматривает запрет для российских финансовых учреждений предоставлять такую информацию. «Комитет по экономической политике законопроект одобрил и рекомендовал Государственной Думе принять его в первом чтении»,- сказал Топилин.
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