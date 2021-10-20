Песков заявил, что в Кремле не принято анонсировать кадровые перестановки в правительстве

Источники, близкие к правительству России, поделились информацией о возможных кадровых изменениях и перестановках в кабмине. Об этом написали некоторые СМИ. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал сообщения СМИ о возможных перестановках в правительстве Михаила Мишустина.
Пресс-секретарь президента РФ сказал, что в Кремле заранее не сообщают о кадровых перестановках, никогда их не анонсируют, - передает РИА Новости.
Правительство России — федеральный исполнительный орган государственной власти, подотчетный президенту РФ и Госдуме. Правительство Михаила Мишустина было сформировано 16-21 января 2020 года, в него входит 21 министерство, несколько федеральных служб, агентств и комиссий. У главы правительства сейчас 10 заместителей.
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