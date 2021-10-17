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Депутат ЕП Лешанто подняла вопрос о приостановке действия безвизового режима в отношении Украины, Грузии и Молдавии

, 09:08

Депутат ЕП Лешанто подняла вопрос о приостановке действия безвизового режима в отношении Украины, Грузии и Молдавии
флаг Евросоюза, pixabay.com

Депутат ЕП от Франции Жюли Лешанто в обращении к Еврокомиссии подняла тему целесообразности приостановки работы схемы по либерализации визового режима в отношении Украины, Грузии, а также Молдавии.

Жюли Лешанто подчеркнула, что либерализация визового режима для граждан вышеуказанных стран приводит к проблемам для государств-членов Евросоюза из-за большого числа необоснованных просьб о предоставлении убежища, передает RT.

Кроме того, по словам депутата Европарламента, в европейских странах удивлены, что в отчете Еврокомиссии от 4 августа 2021 года говорится, что Киев, Тбилиси и Кишинев "продолжают выполнять требования", которые необходимы для либерализации визового режима.

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