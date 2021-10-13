Муниципалитеты становятся в России государственной властью

Аргументы Недели → Политика 13+

13 октября 2021, 14:09

Государственная власть и местное самоуправление образуют собой публичную власть. Если местное самоуправление по новой конституции наконец-то отнесено к той же категории, к какой отнесены госорганы, – значит, появилось веское основание настаивать на том, что решения муниципалитета столь же обязательны для исполнения, как решения государственной (то есть региональной и федеральной) власти.



Страхи, будто встраивание местного самоуправления и госорганов в единую систему власти лишит муниципалитеты самостоятельности, – вполне понятны. Но эти страхи не оправдались: поправки не тронули норму о независимости местного самоуправления – оно по-прежнему не относится к органам государственной власти и сохраняет самостоятельность.



Должны ли требования муниципалитета на его территории, например требования к благоустройству, распространяться на все организации – в том числе на органы региональной и федеральной власти? Конституция теперь даёт ответ: да, должны. Кроме того, эта поправка уточняет статус муниципального чиновника. Тронуть главу муниципального образования пока гораздо проще, чем тронуть государственного служащего. На них легко замахнуться, поскольку представителями государственной власти муниципалитеты не рассматриваются как власть. Местное самоуправление не имеет достаточного веса в сложившейся системе. Принятая поправка и внесённый в Госдуму законопроект должны положить этому конец. Такого рода противопоставление муниципалитета и государства уходит в прошлое.



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