Владимир Путин назначил Наталью Поклонскую послом России в Кабо-Верде

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13 октября 2021, 12:33

Наталья Поклонская, фото: vk.com/poklonskaya_nv

Президент РФ Владимир Путин 13 октября подписал указ о назначении бывшего депутата Госдумы, экс-прокурора Крыма Натальи Поклонской полномочным послом Российской Федерации в республике Кабо-Верде.

Текст указа опубликован в среду на официальном интернет-портале правовой информации.

В мае Наталья Поклонская писала в соцсетях, что она снимает "свою кандидатуру с праймериз в связи с новой работой". О новой работе она обещала сообщить позже.

Политик заявила РИА Новости, что прошла стажировку в МИД РФ и курсы в дипломатической академии, а также собрала всю информацию о Кабо-Верде.

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