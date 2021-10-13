Патрушев: Выборы в Госдуму показали, что США вмешиваются во внутриполитические процессы в России

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13 октября 2021, 11:36 Источник: Интерфакс

Николай Патрушев, фото: Kremlin Pool, globallookpress.com

Недавние выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации очередной раз показали, что США грубо вмешиваются во внутриполитические процессы в России.

В среду секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил о фиксировании попыток грубейшего вмешательства США во внутриполитические процессы России на открытии XVII Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств-участников СНГ по вопросам разведывательной деятельности.

Патрушев заявил, что утвержденные в феврале 2021 года президентом США Джозеф Байденом концептуальные подходы к реализации Стратегии национальной безопасности Соединенных Штатов "открыто закрепляют курс Вашингтона на вмешательство во внутренние дела других государств с целью навязывания западной модели социально-экономического развития".

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