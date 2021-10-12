Путин назначил экс-главу Ярославской области Миронова своим помощником

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12 октября 2021, 18:32

Дмитрий Миронов, фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент РФ Владимир Путин назначил своим помощником Дмитрия Миронова, бывшего губернатора Ярославской области. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.

«Назначить Миронова Дмитрия Юрьевича помощником президента Российской Федерации, приняв его отставку с должности губернатора Ярославской области по собственному желанию», - говорится в документе.

Отмечается, что в связи с досрочным прекращением полномочий губернатора Ярославской области врио главы региона назначен Михаил Евраев.

«... постановляю назначить Евраева Михаила Яковлевича временно исполняющим обязанности губернатора Ярославской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Ярославской области», - сказано в тексте.

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