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Вице-премьер Украины Стефанишина заявила, что Макрон вскоре посетит страну

, 12:37 Источник: ТАСС

Вице-премьер Украины Стефанишина заявила, что Макрон вскоре посетит страну
президент Франции Эммануэль Макрон, Luka Dakskobler/Keystone Press Agency

Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила во вторник, что президент Франции Эммануэль Макрон вскоре посетит Украину с рабочим визитом.

По словам Ольги Стефанишиной, она точно знает, что Эммануэль Макрон принял решение "обязательно приехать на Украину". Она уточнила, что в настоящий момент представители Парижа в Киеве заняты подготовкой визита французского президента. Точную дату поездки Макрона на украинскую территорию Стефанишина назвать не смогла.

В Елисейском дворце пока не предоставляли данных о подготовке визита французского лидера на Украину.

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