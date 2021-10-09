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Экс-замглавы МВД Украины Москаль посоветовал Зеленскому после контракта Венгрии с «Газпромом» «не спать»

, 22:19 Источник: РИА Новости

Экс-замглавы МВД Украины Москаль посоветовал Зеленскому после контракта Венгрии с «Газпромом» «не спать»
Владимир Зеленский, фото: Zygimantas gedvila via www.imago/Global Look Press

Геннадий Москаль, ранее занимавший пост замглавы украинского МВД, бывший глава Закарпатской и Луганской областей страны, заявил, что Венгрия заключила выгодный контракт с российским “Газпромом”. Он отметил, что президенту Владимиру Зеленскому и дипломатам “не надо было спать”, чтобы не лишиться транзита голубого топлива через украинскую землю.

Москаль подчеркнул, что каждое государство выбирает более дешевый вариант, и Будапешту удалось получить хорошую цену. После подписания “Газпромом” и венгерской MVM CEEnergy двух долгосрочных контрактов на поставку газа в обход Украины Киев обрушился на Будапешт с критикой.

“А то, что он пошел не так, так Украине надо было не спать. Нашим дипломатам, нашему господину Зеленскому, Шмыгалю и всем остальным”, - добавил Москаль.

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