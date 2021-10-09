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Гендиректор Роскосмоса Рогозин заявил, что спутники Маска будут задействовать в военных целях

, 18:30 Источник: ТАСС

Гендиректор Роскосмоса Рогозин заявил, что спутники Маска будут задействовать в военных целях
Дмитрий Рогозин, фото: Roscosmos/Global Look Press

В будущем спутники компании Илона Маска SpaceX Starlink можно будет использовать в военных целях. Такого мнения придерживается гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Он отметил, что в текущем году компания американского миллиардера получила порядка 900 млн долларов. По мнению Рогозина, властям США нужно это для управления крылатыми ракетами, спецназом и агентурной сетью.

“Все говорят, что это потрясающе, это частный инвестор. Слушайте, не надо рассказывать сказки!”, - сказал гендиректор Роскосмоса.

Кроме того, он подчеркнул, что уже выведено около 1800 космических аппаратов Starlink, на очередном этапе американцы разместят 17000 спутников, далее - 42000. Рогозин добавил, что у России есть программа “Сфера”, страна “не будет стоять на месте”.

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