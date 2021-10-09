Гендиректор Роскосмоса Рогозин заявил, что спутники Маска будут задействовать в военных целях

В будущем спутники компании Илона Маска SpaceX Starlink можно будет использовать в военных целях. Такого мнения придерживается гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
Он отметил, что в текущем году компания американского миллиардера получила порядка 900 млн долларов. По мнению Рогозина, властям США нужно это для управления крылатыми ракетами, спецназом и агентурной сетью.
“Все говорят, что это потрясающе, это частный инвестор. Слушайте, не надо рассказывать сказки!”, - сказал гендиректор Роскосмоса.
Кроме того, он подчеркнул, что уже выведено около 1800 космических аппаратов Starlink, на очередном этапе американцы разместят 17000 спутников, далее - 42000. Рогозин добавил, что у России есть программа “Сфера”, страна “не будет стоять на месте”.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.