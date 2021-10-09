Bloomberg: Позиции Путина в Европе укрепились из-за газового кризиса

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9 октября 2021, 17:57 Источник: ПолитРоссия

Владимир Путин, фото: Kremlin Pool/ Global Look Press

Для российского президента Владимира Путина последние два месяца стали замечательным временем, ведь в Европе воцарился энергетический кризис. Издание Bloomberg отмечает, что если уход американцев из Афганистана вызвал улыбку на лице главы России, то кризис в энергетической сфере его очень сильно порадовал.

Подчеркивается, что европейские проблемы превратили Путина в “кошку, которая ловит птиц”. “В последние недели геополитические боги посылают Путину манну небесную”, - сказано в статье.

Кроме того, в материале говорится, что политикам в Европе необходимо как можно быстрее решать проблемы в энергетике, ведь скоро нагрянут морозы, могут пострадать жители континента. Авторы отмечают, что ситуация с ценами на голубое топливо укрепляет позиции главы Российской Федерации. “В краткосрочной перспективе этот кризис может быть предотвращен только увеличением российского газа в Европу или не по сезону мягкой зимой”, - пишут эксперты.

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