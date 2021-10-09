The Telegraph: НАТО грозит распад из-за политики французского президента Макрона

Французский лидер Эммануэль Макрон придерживается политики, которая ставит НАТО на грань распада. Об этом говорится в материале, опубликованном в британском издании The Telegraph.
В материале сказано, что внутри Североатлантического альянса можно наблюдать значительные противоречия. Они стали более заметными после того, как Париж лишился контракта с Канберрой на поставку вооружения. Речь идет о подводных лодках, о чем ранее писали СМИ.
В итоге французские власти заключили с Грецией оборонный пакт. Это в свою очередь лишь мешает единству военно-политического блока. Издание подчеркивает, что у НАТО никогда не складывались с Францией простые отношения.
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