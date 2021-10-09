The Telegraph: НАТО грозит распад из-за политики французского президента Макрона

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9 октября 2021, 15:45 Источник: ИноСМИ

Эммануэль Макрон, фото: Luka Dakskobler/Global Look Press

Французский лидер Эммануэль Макрон придерживается политики, которая ставит НАТО на грань распада. Об этом говорится в материале, опубликованном в британском издании The Telegraph.

В материале сказано, что внутри Североатлантического альянса можно наблюдать значительные противоречия. Они стали более заметными после того, как Париж лишился контракта с Канберрой на поставку вооружения. Речь идет о подводных лодках, о чем ранее писали СМИ.

В итоге французские власти заключили с Грецией оборонный пакт. Это в свою очередь лишь мешает единству военно-политического блока. Издание подчеркивает, что у НАТО никогда не складывались с Францией простые отношения.

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