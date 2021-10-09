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Дипломат Цыбульник предупредил Украину об опасности тактики, которую она избрала для вступления в Евросоюз

, 15:24 Источник: РИА Новости

Дипломат Цыбульник предупредил Украину об опасности тактики, которую она избрала для вступления в Евросоюз
pixabay.com

Тактика украинского руководства по вступлению в Европейский союз представляет опасность. Такое заявление сделал Владимир Цыбульник, ранее работавший временным поверенным в делах Украины в Боснии и Герцеговине.

Он подчеркнул, что тесное взаимодействие по данному вопросу с Тбилиси и Кишиневом может отразиться на европерспективах Киева. По мнению Цыбульника, украинским властям следует побыстрее улучшить ситуацию с экономикой в стране.

“Если украинские элиты действительно заинтересованы во вступлении Украины в Европейский Союз, то необходимо всерьез начать реализацию тех реформ, без которых членство в ЕС недостижимо в принципе”, - отметил он.

Кроме того, Цыбульник полагает, что в ЕС на сегодняшний день отсутствует четкое понимание важности расширения объединения.

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