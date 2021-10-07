Сенатор Джабаров назвал встречу Путина и Зеленского в ближайшем будущем нереальной

В связи с постоянными нападками украинских властей на российское руководство встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского нереальна. Такого мнения придерживается Владимир Джабаров, первый замглавы международного комитета Совфеда.
Так он высказался о возможности переговоров лидеров двух стран. По словам сенатора, ранее глава российского государства уже заявлял, что “обсуждать тему Крыма он не будет никогда и ни с кем”.
При этом, как считает Джабаров, Зеленский должен коснуться этого вопроса, ведь в противном случае его “живьем съедят” националисты. Политик добавил, что Киев нередко оскорбляет РФ, а чтобы такая встреча могла состояться, нужно “чтобы отношения были ровными, без резких выпадов”.
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