Пресс-секретарь президента Украины Никифоров заявил, что Зеленский решится на встречу с Путиным после освобождения территорий

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7 октября 2021, 15:57 Источник: РИА Новости

Владимир Зеленский, фото: Danil Shamkin/Global Look Press

Украинский лидер Владимир Зеленский готов встретиться с главой российского государства Владимиром Путиным, однако лишь после исчезновения из отношений двух стран вопросов “оккупации Россией части территорий”.

Такое заявление сделал накануне пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров. Он отметил, что только в этом случае будет обсуждаться повестка дня Москвы и Киева.

По словам Никифорова, “а уже после этого переговоры могут дойти и до других пунктов, как восстановление дипломатических отношений, транспортного сообщения”. Он заключил, что Зеленский выступает за диалог на основе того, что “украинское и российское общества считают первоочередным, а это - путь к миру”.

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