Пресс-секретарь президента Украины Никифоров заявил, что Зеленский решится на встречу с Путиным после освобождения территорий

Украинский лидер Владимир Зеленский готов встретиться с главой российского государства Владимиром Путиным, однако лишь после исчезновения из отношений двух стран вопросов “оккупации Россией части территорий”.
Такое заявление сделал накануне пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров. Он отметил, что только в этом случае будет обсуждаться повестка дня Москвы и Киева.
По словам Никифорова, “а уже после этого переговоры могут дойти и до других пунктов, как восстановление дипломатических отношений, транспортного сообщения”. Он заключил, что Зеленский выступает за диалог на основе того, что “украинское и российское общества считают первоочередным, а это - путь к миру”.
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