Украинский премьер Шмыгаль признал, что Будапешт имел право на контракт с российским «Газпромом»

Украинский премьер Денис Шмыгаль заявил, что осуждает решение Венгрии подписать с российским “Газпромом” новый долгосрочный контракт на поставку голубого топлива в обход Украины. Он отметил, что речь идет о неподобающем поведении европейских партнеров.
При этом Шмыгаль признал, что Будапешт вправе принимать соответствующее решение, ведь Венгрия является суверенной страной. “Если мы партнеры, то партнерство предусматривает объединение в кризис и совместные ответы на вызовы, которые возникают”, - сказал он.
Такие слова Шмыгаль произнес на VII Киевском международном экономическом форуме. Напомним, что после решения Будапешта по этому вопросу в украинском внешнеполитическом ведомстве подвергли действия властей Венгрии критике.
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