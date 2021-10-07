Украинский премьер Шмыгаль признал, что Будапешт имел право на контракт с российским «Газпромом»

Аргументы Недели → Политика 13+

7 октября 2021, 15:28 Источник: РИА Новости

Денис Шмыгаль, фото: Pavlo Gonchar/Global Look Press

Украинский премьер Денис Шмыгаль заявил, что осуждает решение Венгрии подписать с российским “Газпромом” новый долгосрочный контракт на поставку голубого топлива в обход Украины. Он отметил, что речь идет о неподобающем поведении европейских партнеров.

При этом Шмыгаль признал, что Будапешт вправе принимать соответствующее решение, ведь Венгрия является суверенной страной. “Если мы партнеры, то партнерство предусматривает объединение в кризис и совместные ответы на вызовы, которые возникают”, - сказал он.

Такие слова Шмыгаль произнес на VII Киевском международном экономическом форуме. Напомним, что после решения Будапешта по этому вопросу в украинском внешнеполитическом ведомстве подвергли действия властей Венгрии критике.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости