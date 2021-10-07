Экс-депутат Рады Мураев предрек гибель Украины до 2050 года

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7 октября 2021, 14:57 Источник: РИА Новости

pixabay.com

Евгений Мураев, ранее являвшийся депутатом Верховной рады, заявил, что Украина может не дожить до 2050 года. Такое мнение он высказал в ходе общения с подписчиками своего YouTube-канала.

По его словам, на Украине недостаточно денежных средств на функционирование в том числе социальной сферы. Это беспокоит население страны, и через какое-то время недовольство может привести к противостоянию между гражданами.

Мураев назвал Россию, Венгрию, Польшу, Румынию государствами, “претендующими на несчастье” Украины, имея в виду, что все они выдавали украинцам паспорта. “Когда мы начнем друг друга убивать, они нас начнут дружно спасать”, - подчеркнул он.

“Какой 2050 год? Мы не доживем до этого, если не начнем заниматься своей страной, если не пересмотрим правила игры внутри страны, если не похороним конфликты и не поставим себе общую цель”, - пожаловался экс-депутат Рады.

Он призвал украинское руководство заняться федерализацией страны. Только так Украине удастся решить проблемы, добавил Мураев.

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