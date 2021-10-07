Читатели Daily Express: президент Джо Байден сотворил из США попрошаек на нефтяном рынке

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7 октября 2021, 14:35 Источник: ИноСМИ

Джо Байден, фото: Samuel Corum - Pool via CNP/Global Look Press

Читатели британского издания Daily Express высмеяли просьбу хозяина Белого дома Джо Байдена к членам ОПЕК помочь стабилизировать ситуацию на энергетическом рынке. Ранее он призвал их не позволить ценам на газ подниматься вверх и далее.

Читатель OrinocoFlo отметил, что “масштабная зеленая афера продолжается”. По его мнению, политикам “надо повзрослеть и сказать “зеленому” лобби, чтобы оно заткнулось”.

“Байден за десять месяцев пребывания у власти превратил нефте- и газонезависимую Америку в попрошайку, которая на мировых рынках умоляет поставить ей нефть”, - подчеркнул пользователь Reginald Hookline. Комментатор Tockhq заявил о необходимости активно развивать солнечную, ветровую, приливную энергетику в Великобритании, возводить малые атомные реакторы.

“Ну что, сонный Джо в первую очередь остановил буровые работы и отменил строительство трубопровода. А теперь он просит Путина о помощи, забыв, какими кличками его награждал”, - высказался Petro.

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