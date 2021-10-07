Политолог Вершинин, комментируя решение НАТО выслать из Брюсселя 8 дипломатов РФ: «Доверять Западу нельзя»

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7 октября 2021, 13:45 Источник: Экономика сегодня

Florian Gaertner/photothek.de vi/Global Look Press

Москва должна демонстрировать более жесткую реакцию на недружественные действия Североатлантического альянса в ее отношении. Такого мнения придерживается политолог Александр Вершинин.

По словам Александра Грушко, занимающего пост замминистра иностранных дел, высылка западным военно-политическим блоком российских дипломатов в количестве восьми человек из Брюсселя показывает то, как на самом деле НАТО относится к Российской Федерации. В пресс-службе альянса сообщили, что принятию такого решения способствовала будто бы имевшая место “враждебная деятельность России в последние годы”.

При этом телеканал Sky News отметил, что в НАТО заявили о готовности к диалогу с РФ. Вершинин назвал западных представителей очень хитрыми людьми. “Верить словам представителей Запада, США и НАТО о том, что они хотят наладить отношения с Россией, – это обманывать самих себя”, - сказал политолог. Он добавил, что доверять Западу нельзя.

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