Путин сменил губернатора Владимирской области

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4 октября 2021, 17:09

В. Путин и А. Авдеев, фото с сайта Кремля

Президент РФ Владимир Путин в понедельник принял отставку губернатора Владимирской области Владимира Сипягина. Глава государства подписал Указ «О досрочном прекращении полномочий губернатора Владимирской области».

Судя по документам, опубликованным на сайте Кремля, Сипягин уходит по собственному желанию.

Временно исполняющим обязанности губернатора Владимирской области президент РФ назначил Александра Авдеева.

Авдеев - депутат Госдумы седьмого созыва. На встрече с Владимиром Путиным Александр Авдеев рассказал свою биографию.

Авдеев - уроженец Калуги, выпускник технического университета имени Баумана.

Будучи студентом третьего курса начинал работать на Калужском турбинном заводе. К окончанию основного образования поступил на второе образование – экономическое – и пошёл на практику.

Работал в сберегательном банке. В 2007 году коллега пригласил его работать заместителем городского главы города Калуги.

В 2010 году он стал главой администрации города Обнинска.

В дальнейшем работал заместителем губернатора Калужской области и в 2016 году баллотировался в Государственную Думу, где работает в законодательной сфере.

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