Комментируя недовольство Киева решением Будапешта транспортировать газ РФ в обход газотранспортной системы Украины, политолог Антон Бредихин подчеркнул, что украинскому руководству стоило бы взять пример с властей Венгрии и начать сотрудничать с Москвой.
По словам эксперта, решение венгерской стороны по закупке ресурса у Российской Федерации является прагматичным. Будапешт, как он отметил, нацелен на поддержание с Москвой здоровых отношений. Речь идет и об экономических связях.
Бредихин подчеркнул, что Будапешт может поставить собственные интересы даже выше интересов Евросоюза. Что уж тогда говорить о Киеве, полагает политолог. Он рекомендовал украинским властям позаимствовать политическую модель Венгрии, в частности, по выстраиванию отношений с Москвой.
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