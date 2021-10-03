Посол РФ Митрофанова допустила заключение Болгарией газовой сделки с Россией вслед за Венгрией

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3 октября 2021, 15:47 Источник: РИА Новости

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Российский посол в Болгарии Элеонора Митрофанова не исключила подписание Софией вслед за Венгрией долгосрочного контракта на поставку голубого топлива из России. Такой сценарий предусматривается при политической воле и прагматичном подходе болгарского руководства.

По словам посла РФ, на сегодняшний день такой вопрос не обсуждается, ведь в Болгарии за ситуацию в стране отвечает техническое правительство. Митрофанова подчеркнула, что РФ может не беспокоиться, что София откажется от ее газа, выбрав СПГ.

Она связала это с тем, что СПГ обходится по большей цене. “Особенно в условиях поднятия спотовых цен до каких-то космических высот, стабильные, долгосрочные контракты, как показывает жизнь, имеют большое значение”,- заключила Митрофанова.

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