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Политолог Романенко заявил, что Будапешт преподал урок Киеву, страдающему «газовой наркоманией»

, 13:23 Источник: РИА Новости

Политолог Романенко заявил, что Будапешт преподал урок Киеву, страдающему «газовой наркоманией»
pixabay.com

Украина страдает “газовой наркоманией”. Такого мнения придерживается Юрий Романенко, являющийся сооснователем Украинского института будущего.

Так он прокомментировал ситуацию с контрактом между Венгрией и “Газпромом” по поставкам газа. По словам эксперта, венгерские власти преподали украинскому руководству “прагматичный” урок, когда отдали предпочтение Австрии и Сербии как транзитным странам.

“Венгрии это выгодно, и она имеет право выбирать транзит, отталкиваясь от своих национальных интересов”, - сказал он.

Кроме того, Романенко подчеркнул, что Киеву придется столкнуться с этапом “ломки и отрезвления”, ведь ему “никто и ничего не должен лишь по праву существования”. Так он высказался о заявлении властей Украины о том, что Будапешт будто бы должен получать газ через украинские ГТС. Романенко считает, что Киеву следует избавиться от “привычки жить на халяву”.

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