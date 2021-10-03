Политолог Романенко заявил, что Будапешт преподал урок Киеву, страдающему «газовой наркоманией»

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3 октября 2021, 13:23 Источник: РИА Новости

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Украина страдает “газовой наркоманией”. Такого мнения придерживается Юрий Романенко, являющийся сооснователем Украинского института будущего.

Так он прокомментировал ситуацию с контрактом между Венгрией и “Газпромом” по поставкам газа. По словам эксперта, венгерские власти преподали украинскому руководству “прагматичный” урок, когда отдали предпочтение Австрии и Сербии как транзитным странам.

“Венгрии это выгодно, и она имеет право выбирать транзит, отталкиваясь от своих национальных интересов”, - сказал он.

Кроме того, Романенко подчеркнул, что Киеву придется столкнуться с этапом “ломки и отрезвления”, ведь ему “никто и ничего не должен лишь по праву существования”. Так он высказался о заявлении властей Украины о том, что Будапешт будто бы должен получать газ через украинские ГТС. Романенко считает, что Киеву следует избавиться от “привычки жить на халяву”.

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