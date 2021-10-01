Как российский газ стал политическим инструментом

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1 октября 2021, 16:24 Источник: Эхо Москвы

Настоящим подвигом русского народа стала поставка в 1990-е годы в Югославию газа в эпоху войны по принципу «возьмите сейчас, заплатите потом, когда появятся деньги». Российская сторона понимала, что идёт война, денег в Югославии нет. Контрактные цены были тоже умеренные. Фактически шла гуманитарная помощь газом. При этом об этом никто не шумел, не было попыток со стороны России превратить это в карту публичной политики. Многие ли жители Балкан и сегодняшние россияне знают об этом?



Причём ситуация в России в те годы была отнюдь не очень весёлая. Денег тоже не было. Но Президент Ельцин и премьер Черномырдин действовали как политики мирового масштаба. Они помнили, что десятки тысяч русских – офицеров, врачей, учителей, ученых – нашли убежище после Гражданской войны и победы коммунистов в королевской Югославии. Кстати, королевская Югославия была единственной страной, где беглых русских с уважением брали в элиту. Многие служили высокими офицерами в армии, профессорами в университетах, руководителями научных обществ. Во время Второй Мировой войны сотни тысяч югославских партизан полегли в общей борьбе против фашизма.



Через много лет «Газпром» деликатно напомнил об этих долгах по газу. Без публичного шума. Конечно, без штрафов, пени, неустоек. Сербская сторона тихо закрыла долг. Боснийцы до сих пор не закрыли. Они растянули выплату на несколько десятилетий. Наверное, закроют, когда правнуки Ельцина и Черномырдина выйдут на пенсию. Что ж… Никто претензий не предъявляет. Хотя весь объём долга примерно равен стоимости строительства одной дорогой мечети в Сараево. В Сараево уже 160 мечетей. А долг все висит.



Именно тогда Запад отчётливо осознал, что природный газ – это не просто вид топлива, но серьёзный политический и, более того, геополитический инструмент.



Фрагмент книги Алексея Дьяченко «От Ельцина до Путина. И обратно»





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