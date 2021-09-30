Глава МИД Украины Кулеба заявил, что Киев в будущем может занять место России в вопросе поставок газа в Германию

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30 сентября 2021, 17:18 Источник: gazeta.ru

Дмитрий Кулеба, фото: Hennadii Minchenko/Global Look Press

В будущем Украина может превратиться в главного поставщика водорода для ФРГ. Тем самым страна будет иметь такое же политическое влияние в “газовых” вопросах, как и Российская Федерация на сегодняшний день. Такое смелое заявление прозвучало из уст главы украинского внешнеполитического ведомства Дмитрия Кулебы.

Он полагает, что развитие водородной энергетики на украинской земле - это огромный европейский проект, который может значительно повлиять на расстановку сил в Европе, сообщает gazeta.ru со ссылкой на РИА Новости.

В ходе брифинга Кулеба подчеркнул, что “в перспективе Украина в отношениях с Германией может занять то место, которое сейчас занимает Россия, когда речь идет о поставках газа”. Он добавил, что украинским властям не следует воспринимать водород лишь как экономический проект.

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